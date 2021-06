Floresta empata sem gols com o Botafogo/PB e estaciona na classificação da Série C

O Floresta não conseguiu transformar a posse de bola em vantagem e acabou empatando sem gols com o Botafogo da Paraíba. Com o resultado, válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o time da Vila Manoel Sátiro, chegou aos 5 pontos.

O jogo foi realizado no Estádio Domingão, em Horizonte.

Com os resultados preliminares, o Floresta acabou estacionando na classificação do Grupo A da terceira divisão do Brasileiro, mantendo-se empatado, curiosamente, com o próprio Botafogo/PB.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Floresta encara o Paysandu, também no Estádio Domingão. A partida está marcada para o próximo domingo (27), às 15h30.