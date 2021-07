Floresta empata em casa diante do Tombense e perde chance de assumir G4 da Série C

O Floresta desperdiçou a chance de figurar entre os quatro primeiros do Grupo A do Campeoanto Brasileiro da Série C. Neste domingo, no Estádio Domingão, em Horizonte, a equipe da Vila Manoel Sátiro ficou apenas no empate de 1 x 1 com o Tombense (MG).

O jogo representava um confronto direto entre as equipes. O placar igual deixa os dois times na parte de baixo da tabela. O Floresta perdeu posição e estacionou no oitavo lugar, com nove pontos.

Equilíbrio em Horizonte

A primeira etapa mostrou duas equipes na luta pela bola. Com chances de figurar no G4, o Floresta teve que tomar a iniciativa do confronto. No entanto, as falhas de finalização atrapalharam a equipe cearense.

Para completar o cenário incerto, os mineiros subiam com perigo e até conseguiram acertar a trave do goleiro Tony. No segundo tempo, o Floresta tentou manter a pressão, porém só se mostrou mais efetivo no ataque a partir dos 30 minutos.

Sem tempo

Curiosamente, é quando vem o castigo. O Tombense aproveitou a chance da partida após vacilo na zaga. Os visitantes saíram na frente após pênalti cobrado por Rubens.

O Lobo da Vila mal teve tempo de sentir o impacto e igualou o embate com menos de um minuto após sofrer o gol. Deysinho, que tinha acabado de entrar na partida, garantiu o empate em Horizonte.

Na próxima rodada, o Floresta enfrenta o Volta Redonda fora de casa, na sexta-feira, às 20h. Já o Tombense vai até Recife encarar o Santa Cruz, às 18h.

