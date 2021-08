Floresta empata em 2 a 2 com o Manaus e segue lutando contra o rebaixamento

O Floresta ficou no empate em 2 a 2 com Manaus e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. O time cearense, agora, espera os outros resultados da rodada para saber se ficará entre os dois últimos colocados do Grupo A.

A partida foi realizada na Cidade Vozão, complexo de treinamento do Ceará, neste sábado (14) às 15h.

O time da Vila Manoel começou perdendo, quando Denílson da Silva abriu o placar aos 22 minutos.

O Manaus, contudo, não voltou do intervalo com a mesma disposição e cedeu o empate no segundo tempo. Aos 47, Flávio Torres igualou o marcador por alguns minutos, já que o time do Norte voltou marcar aos 52, com Daniel Pereira.

Aos 72, no entanto, Daniel Pereira fez o segundo gol do Floresta e garantiu o empate e um ponto a mais para o time cearense na tabela de classificação.

Legenda: O Floresta empatou em 2 a 2 com o Manaus Foto: Divulgação

Classificação

Com o resultado, o Floresta chegou aos 12 pontos e pode ser ultrapassado pela Jacuipense, que joga contra o Paysandu às 19 deste sábado (14).

Se a Jacuipense confirmar os 3 pontos, o Floresta entra na zona do rebaixamento da Série C.

Próximo desafio

Na próxima rodada, o time da Vila Manoel Sátiro enfrenta o Botafogo da Paraíba, no estádio Almeidão (PB).

O jogo está marcado para às 20h da próxima sexta-feira (20).