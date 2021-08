Floresta empata com Paysandu fora de casa e segue longe do Z-2

O Floresta empatou em 1 a 1 com o Paysandu na noite deste sábado (28), na 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e segue distante do Z-2 do Grupo A. O jogo aconteceu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, Estádio da Curuzu, em Belém, no Pará, às 19h.

O jogo

A equipe saiu na frente no placar no início do segundo tempo. Aos 3 minutos, Alison Mira tocou para Jô, que acertou um chute de fora da área, sem chances para o goleiro.

O empate saiu aos 18 minutos, após marcação de pênalti em cima de Marlon, depois de uma entrada de Fábio Alves. Foi para a bola Grampola,que bateu no canto esquerdo de Tony. O goleiro defendeu, mas o atacante fez no rebate e deixou tudo igual.

Classificação

Com o resultado, o Floresta foi a 16 pontos, na 7ª colocação do Grupo A. O time tem 4 pontos de vantagem para o Jacuipense, o penúltimo colocado. O próximo compromisso do clube cearense é no sábado (4), às 15h, no estádio Domingão, diante do Altos.

