Floresta empata com o Volta Redonda e definirá permanência na Série C na última rodada

O Floresta tinha a chance de garantir sua permanência na Série C ao fim da 17ª rodada se vencesse o Volta Redonda e a Jacuipense tropeçasse. Mas o Verdão ficou no empate em 1 a 1 com o time carioca neste sábado (18), na Cidade Vozão pela 17ª rodada do Grupo A, e deixou para definir sua situação apenas na última rodada, no dia 25 contra o Ferroviário.

Fábio Alves fez para o Floresta de pênalti no 1º tempo e Pedrinho empatou com gol olímpico na etapa final.

Com o empate, o Verdão chegou aos 18 pontos, contra 15 da Jacuipense, que joga no domingo (19), contra o Botafogo/PB fora de casa às 20 horas.

Matemática

Como o Floresta uma vitória a mais (3 a 2) e um saldo melhor (-3 a -8), ele só seria ultrapassado pelo time baiano caso goleasse o Botafogo por 5 gols de diferença. Se isso não acontecer, o Verdão dependerá apenas de si para ficar na "Terceirona".

Na última rodada, no sábado (25), o Floresta enfrenta o Ferroviário no Vovozão, enquanto a Jacuipense recebe o Altos/PI, no Barradão, em Salvador.