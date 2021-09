Floresta empata com o Tombense e segue na luta contra o rebaixamento na Série C

O Floresta empatou em 0 a 0 com o Tombense no Almeidão, em Tombos (MG) neste domingo (12), pela Série C do Campeonato Brasileiro e segue na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Verdão está em 8º no Grupo A com 17 pontos, mas apenas dois do time que abre o Z-2, a Jacuipense.

Restando duas rodadas para o fim da 1ª Fase, o Floresta pode escapar na próxima rodada. Se vencer o Volta Redonda próximo no sábado (18), às 15 horas no CT do Ceará, e a Jacuipense empatar com o Botafogo/PB no domingo (19) no Almeidão, em João Pessoa, o clube cearense chega aos 20 pontos contra 16 dos baianos.

Combinações

Caso o Floresta empate com o Volta Redonda e a Jacuipense perca seu jogo, o Verdão abriria 3 pontos, teria uma vitória a mais (3 contra 2) e um saldo melhor, que hoje é de (-3 contra -8), chegando em vantagem para a última rodada.

Pensando no conjunto de duas rodadas, como a Jacuipense só pode chegar aos 21 pontos, o Floresta pode escapar com uma vitória e um empate, já que tem um saldo melhor.

Além do Volta Redonda, o Floresta enfrenta o Ferroviário, na última rodada no sábado (25), às 17 horas, com mando do time coral.