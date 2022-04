Floresta empata com o Figueirense no Domingão e se mantém no G8 da Série C do Brasileiro

O Floresta recebeu o Figueirense na tarde deste domingo (24), no Domingão, em Horizonte (CE), pela Série C do Brasileiro e ficou no empate. O Verdão empatou em 0 a 0 com o time catarinense e se manteve no G8 da competição após 3 rodadas, com 7 pontos.

O time de Ricardo Drubscky vinha de duas vitórias seguidas na competição, mas não conseguiu bater o Figueira, que chegou aos 5 pontos. O Lobo estreou em casa vencendo o Confiança por 1 a 0 na estreia, e na 2ª rodada, bateu o Vitória/BA fora de casa pelo mesmo placar.

Pela 4ª rodada, o Floresta enfrenta a equipe do Botafogo/SP na próxima segunda-feira, 2, no estádio da Fonte Luminosa, às 20h, em Araraguara/SP.