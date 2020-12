Floresta empata com Itabaiana e garante classificação às oitavas da Série D

O Floresta está classificado às oitavas da Série D do Brasileiro. A classificação ocorreu após empate no duelo de volta contra o Itabaiana-SE no Estádio Etelvino Monteiro, em Sergipe, por 2 a 2. O Verdão da Vila tinha vantagem no mata-mata após vitória por 2 a 1 na Arena Castelão.

O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio e marcação no meio-campo. Na etapa final, o Itabaiana conseguiu dois gols com Willian e pressionou bastante. O Verdão mudou o plantel, adiantou as linhas e conseguiu a igualdade na reta final. Renê deixou o banco e descontou aos 32. Na sequência, sofreu pênalti convertido por Fábio Alves aos 39.

Os comandados de Leston Junior aguardam agora o encerramento da 2ª fase para definição do próximo adversário. Em 2019, o Verdão também chegou nas oitavas, quando bateu o Moto Club por 5 a 3 na segunda fase, buscando o resultado no jogo de volta (vitória por 2 a 0). Mas paraou parou nas quartas diante da Jacuipense - apenas os semifinalistas garante acesso à Série C.

Na competição, o Floresta ficou na 3ª posição no Grupo B na fase inicial, com 24 pontos. Somando os confrontos com o Itabaiana, o time soma 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Ao todo, marcou até o momento 26 gols e sofreu 16.