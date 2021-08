Floresta empata com a Jacuipense pela Série C do Brasileiro

Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Floresta empatou em 1 a 1 com a Jacuipense/BA, neste sábado (21), no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

O Verdão saiu na frente com gol de Fábio Alves, aos 18 minutos do 1º tempo, mas sofreu o empate na etapa final, com gol de Railon, aos 19 minutos.

Com a igualdade, o Verdão se mantém com 8º pontos, agora com 10 pontos no Grupo A, enquanto a Jacuipense abre a zona de rebaixamento em 9º com 9.

Próximo jogo

Ou seja, o resultado fora de casa, contra um concorrente direto manteve o Verdão fora da zona de rebaixamento, mas ainda ameaçado. Pela 11ª rodada, o Floresta atua no próximo sábado, 7, diante do Santa Cruz no Estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, às 17 horas.