Floresta e Atlético definem neste sábado seus destinos na Série C do Brasileiro

Neste sábado (13), será disputada a última rodada da 1ª Fase da Série C, com Floresta e Atlético Cearense em campo lutando pela permanência. O Verdão é o primeiro time fora do Z-4 com 20 pontos e enfrenta o Paysandu, às 17 horas na Curuzu. O Papão é o vice-líder com 33 pontos e já está classificado para a 2ª Fase.

Já o Atlético, visita o Confiança no sábado (13), às 17 horas, no Batistão. Com 19 pontos, a Àguia abre o Z4 com 19 pontos, mas enfrentará um adversário direto: o Dragão é o 15º com 20 pontos.

Os dois clubes cearenses estão junto com Confiança e Brasil de Pelotas na luta contra o rebaixamento. Tanto os dois cearenses podem escapar juntos, caindo Confiança e Brasil, quanto podem cair juntos.



Só dependem de si

A boa notícia para os dois representantes cearenses é que eles só dependem de seus resultados para permanecerem na Série C. O Verdão ficará na Série C com um empate e a Àguia com uma vitória.



Expectativas

No Floresta, um empate é suficiente pela permanência e a equipe fará um jogo dos mais difíceis na Série C, contra o forte Paysandu, que luta pela liderança na 1ª Fase. O meia-campista Renan Mota falou sobre a importância de buscar a vitória fora de casa e, almejar o objetivo do Verdão na competição.

"Mais uma partida pela Série C difícil, no qual sabemos da força do Paysandu jogando em seus domínios, mas vamos trabalhar forte e concretar ainda mais as orientações do professor Leston para sair de Belém com o placar favorável e objetivo conquistado", disse ele.

No Atlético, o atacante Yuri Tanque destacou a reação da equipe para chegar dependendo só de sí para permanecer e espera que a equipe vença em Sergipe.

"Será um jogo difícil, estamos um ponto ali atrás deles. E Nós chegamos no ponto que a gente queria, dependendo só da gente. Todo mundo deu a gente com rebaixando o campeonato todo e chegamos na última rodada, acredito que com boas chances. É o jogo da nossa vida, esperamos sair de lá vencedores. Nosso grupo tem jogadores experientes e vamos fazer o nosso papel em campo", disse ele.

CONFIRA OS TODOS CENÁRIOS PARA FLORESTA E ATLÉTICO NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE C

FLORESTA

Com Vitória

Se o Verdão vencer, chega aos 23 pontos e se mantém na Série C sem depender de outros resultados

Empate

Se o Floresta empatar, se mantém na Série C com 21 pontos devido ao confronto entre Confiança e Atlético Cearense

Com derrota

Se o Lobo perder para o Paysandu, continuará com 20 pontos e precisará torcer que o Brasil de Pelotas não vença o Vitória no Barradão.



ATLÉTICO CEARENSE

Com Vitória

Se o Atlético vencer Confiança, chega aos 22 pontos e se mantém na Série C sem depender de outros resultados, já que ultrapassará o time sergipano na tabela.

Empate

Se o Rubro-Negro empatar, estará rebaixado para Série D caso o Floresta não seja goleado por 9 gols de diferença par ao Paysandu.

Com derrota

Se o Atlético perder, se manterá com 19 pontos e será rebaixado.

