Floresta divulga lista de inscritos e comissão técnica para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Floresta Esporte Clube divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico Daniel Rocha, de 35 anos, trabalhará, ao todo, com 29 atletas. Destes, porém, apenas 20 irão viajar inicialmente para compor a equipe.

A comissão técnica do Verdão é formado, além do técnico Daniel Rocha, pelo auxiliar Macell Fiuza, o preparador físico André Souto, o preparador de goleiros William Mardoch, os fisioterapeutas Matheus Marques e Bruno Mamede, o analista de desempenho Carlos Silva, o supervisor Léo Castro, os mordomos Francisco Mendonça e Marcelinho e o coordenador de base Airton Matos.

A estreia do Floresta acontece no dia 05 de janeiro (quarta-feira), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Oeste. A equipe cearense figura no Grupo 29, com a cidade-sede de Barueri, e terá a companhia de Oeste-SP (anfitrião), Flamengo-RJ e Forte-ES.

O Verdão viaja para à capital paulista na segunda-feira (01).

Lista de inscritos do Floresta para a Copinha

Goleiros

Cauã

Pablo

Gabriel

Zagueiros

Léo

Emanuel

Crisderlano

Luan Gabriel

Laterais

Davi Castro

Henrique

Kayky

Lázaro

Meio-campistas

Dudu (volante)

Athyrson

Adrielson

Rodrigo

Rafael Lopes

Bruno da Silva

Maicon Kauã

Lins

Diogo Mourão

Vitinho

Baixinho

Levi Ribeiro

Douglas Silva

Atacantes

Iarley Gilberto

Samuel

Yago Chaves

William Wallace

Pedro Igor

Legenda: O zagueiro Crisderlano é um dos inscritos do Floresta para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CALENDÁRIO E TRANSMISSÃO

Com 128 times participantes, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é dividida em 32 grupos, com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Veja abaixo o calendário da competição:

1ª fase - 02 a 11 de janeiro

2ª fase - 12 e 13 de janeiro

3ª fase - 14 e 15 de janeiro

Oitavas de final - 16 e 17 de janeiro

Quartas de final - 18 a 20 de janeiro

Semifinal - 21 e 22 de janeiro

Final - 25 de janeiro

As partidas da Copinha poderão ser acompanhadas via SporTV, no YouTube da ElevenSports e na plataforma de streaming Paulistão Play. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será transmitida ao vivo pela TV Globo.