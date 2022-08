Floresta dispensa 17 atletas após fim da Série C; veja lista

O Floresta iniciou o processo de reformulação para a disputa da Taça Fares Lopes e da fase preliminar da Copa do Nordeste. Após a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro, o clube dispensou 17 atletas. Entre eles, Douglas Dias, Fábio Alves e Flávio Torres, que participaram do vice-campeonato da Série D, em 2021.

Veja a lista de atletas que deixaram o Floresta após a Série C

Goleiros: Marcão, Douglas Dias e Christofer

Zagueiros: Willian Goiano, Alisson dos Santos, Marcelo Sousa e Perema

Laterais: Fábio Alves e Yago Rocha

Volantes: Rendell Andrade e Vini Locatelli

Meio-campista: Renan Mota

Atacantes: Flávio Torres, Wesley, Alason, Rapahel Luz e Igor Oliveira

Dentre as novidades do Verdão da Vila, estão as renovações do técnico Leston Júnior e do lateral-direito Lucas Rodrigues, dos volantes Joedson Almeida e Carlinhos e do atacante Klenisson. O zagueiro Mailson segue em conversas com a diretoria para renovação contratual.

Em ascensão, o Floresta trabalha para a montagem do elenco visando as disputas da Taça Fares Lopes e da fase preliminar da Copa do Nordeste. Em 2023, o clube disputará a Série C do Campeonato Brasileiro e a 2ª divisão do Campeonato Cearense.

