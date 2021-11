Floresta deve ganhar R$ 650 mil de cota de participação da Fase de Grupos da Copa do Nordeste

O Floresta fez história mais uma vez ao eliminar o favorito Ferroviário na 3ª Fase Eliminatória da Copa do Nordeste e avançar pela 1ª vez à Fase de Grupos. Com a classificação inédita, o Verdão deve receber uma cota em torno de R$ 650 mil reais.

Isso porque, as cotas para 1ª Fase da Copa do Nordeste são definidas de acordo com a colocação do clube no ranking da CBF, divididas em 4 níveis. O Floresta é o 91º colocado e deve ficar no nível 4 de cota. Os valores de premiação para a edição de 2022 ainda não foram definidos, mas o clube tem como base o recebido na edição de 2021, que foi de R$ 640 mil.

Segundo a Asssessoria do clube, o valor deve ser de R$ 650 mil, mas pode ser maior, com isso, deve ficar na cota 4. Os valores referentes à fase de grupos ainda não foram divulgados, mas a assessoria do clube afirmou que conta com um valor de aproximadamente R$ 650 mil reais, mas que a quantia ainda pode ser maior.

O Diário do Nordeste já havia antecipado as cotas que Floresta e Ferroviário poderiam receber caso avançassem. Em 2021, as equipes da cota 1 receberam R$ 1,9 milhão. Os da cota 2 (R$ 1,4 milhão), as equipes da cota 3 receberam R$ 1,2 milhão e da cota 4, R$ 640 mil.

Já a partir da 2ª fase, os valores de 2021 foram R$ 300 mil para quem chegar às quartas de final, já nas semifinais, o valor é de R$ 350, o vice ganha R$ 500 mil, enquanto o campeão recebe R$ 1 milhão.

Leia Também Jogada Floresta vence Ferroviário nos pênaltis e está na Fase de Grupos da Copa do Nordeste 2022

Comemoração

Após a classificação, ainda no gramado do Castelão, o Verdão postou vídeos em sua redes socias.

Histórico

O Verdão será o 3º representante cearense na Fase de Grupos da Copa do Nordeste, ao lado de Ceará e Fortaleza.

A equipe da Vila Manoel Sátiro passou por 3 fases eliminatórias para chegar lá. Eliminou o Treze fora de casa por 3 a 1 na Paraíba na 1ªFase, empatou em 3 a 3 com o Santa Cruz na Arena Pernambuco e venceu nos pênaltis na 2ª Fase, e na última terça-feira, empatou com o Ferroviário em 1 a 1 e passou também nas penalidades máximas.

Legenda: Após garantir vaga na Copa do Nordeste, o Verdão tentará agora ser campeão da Taça Fares Lopes e garantir vaga na Copa do Brasil Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Novo foco

Após garantir mais uma competição no calendário para 2022, o Floresta tenta recheá-lo ainda mais. É que o clube busca uma vaga na Copa do Brasil de 2022 via Taça Fares Lopes. O campeão garantirá vaga.

O clube estreará na competição diante do Barbalha, no dia 7 às 15 horas no estádio Inaldão-Lirio Callou.

O Floresta está no Grupo A com Ceará, Caucaia, Barbalha e Crato.