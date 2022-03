Floresta contrata Raimundinho como técnico no Estadual e detalha planejamento das demais competições

O Floresta confirmou nesta terça-feira (22), o técnico Raimundo Wagner como seu treinador para a Série B do Campeonato Cearense, fechando uma lacuna importante que faltava para seu planejamento, pensando ainda em em dezembro de 2021. O Verdão, disputará o Estadual a partir de 8 de maio, mas também terá a disputa paralela da Série C do Campeonato Brasileiro, no início de abril. Assim, com a chegada no novo comandante, o clube detalhou o planejamento para as duas competições.

O planejamento é semelhante ao de 2021, quando disputou a Série B do Cearense e a Série C do Brasileiro com elencos e comissões técnicas distintas.

O clube informou que serão formadas duas equipes, uma para buscar o acesso para Série A do Estadual e a outra, o acesso para Série B do Nacional. Ricardo Drubscky, que dirigiu a equipe na Copa do Nordeste, comandará o elenco que irá disputa a Série C do Nacional, e Raimundinho, no Estadual.

Retorno de Raimundinho

Raimundo Wagner irá trabalhar pela quarta vez no Alviverde. Natural de Juazeiro do Norte, o profissional de 50 anos comandou o Floresta em duas oportunidades, em 2017 quando conquistou a Taça Fares Lopes e, 2018 almejou o título da Taça dos Campeões. Na temporada 2021, conseguiu a ascensão do Atlético/CE da Série D para C do Nacional.

"Estou muito feliz em poder voltar para a Vila Manoel Sátiro. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos, vamos conseguir nossos objetivos no Verdão da Vila. O intuito é buscar jogo a jogo os resultados positivos e, "brigar" pelo acesso e retorno do Floresta à elite do futebol cearense", disse o treinador.

Treinamentos

Os dois grupos treinarão em separado, já que o Centro de Treinamento Felipe Santiago permite, um equipamento que compõe cinco campos para receber treinamentos diários, que podem ocorrer até no mesmo horário.

Um detalhe que o clube divulgou é que os jogadores poderão transitar de um grupo para o outro, dependendo de seus rendimentos e cooperação das comissões técnicas.

Legenda: O Floresta se reapresentou na manhã desta terça-feira visando a Série C do Brasileiro Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

O elenco comandado pelo técnico Ricardo Drubscky se representou na manhã desta terça-feira, 22, no Centro de Treinamento Felipe Santiago, visando o Campeonato Brasileiro da Série C.

O adversário da estreia será a equipe do Confiança com data prevista para a partida ocorrer entre os dias 9 a 11 de abril, onde o local e horário a serem definidos pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Elencos

O elenco que encerrou sua participação na Copa do Nordeste ainda na 1ª Fase está sendo renovado com a chegada de novos atletas, assim como os que jogarão a Série B Estadual. Para o Cearense, serão utlizados jogadores da Base.

Datas

O clube informou que não haverá choques de datas das competições, sem jogos simultâneos do Floresta. Ou seja, não há possibilidade do clube jogar no mesmo dia por duas competições diferentes, mas em dias próximos. A Série C do Brasileiro iniciará na primeira semana de abril, e a Série B Estadual começa no dia 8 de maio.