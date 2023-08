Floresta bate Ypiranga/RS por 2 a 0 e deixa o Z4 da Série C

O Floresta venceu o Ypiranga/RS por 2 a 0 no Presidente Vargas, em jogo na noite desta segunda-feira (14), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória da equipe cearense foram marcados por Romarinho e Thiago Alagoano, ambos no 2º tempo.

Com o resultado o Lobo chegou aos 19 pontos e assumiu a 16ª colocação, deixando o Z4 da Série C. A partida marcou a estreia do técnico Matheus Costa pelo Verdão.

Acirrada

A disputa pela permanência na Série C promete ser acirrada nas duas rodadas finais. O Floresta tem 19 pontos, seguido de perto por Manaus (17º com 18) e América/RN (18º com 18).

Os dois próximos adversários do time cearense são exatamente os dois adversários diretos pela permanência: Manaus (20/08, às 16 horas na Arena da Amazônia) e América-RN (26/08, às 16 horas no PV).