Floresta bate Campinense e conquista primeira vitória na Copa do Nordeste

Floresta e Campinense tiveram um jogo movimentado neste domingo (13) no estádio Domingão, pela 4ª rodada do Copa do Nordeste. O Verdão da Vila Manoel Sátiro venceu a Raposa por 4 a 3, garantindo a primeira vitória na competição.

Com o resultado, a equipe do técnico Ricardo Drubscky somou quatro pontos, e subiu para a 7ª colocação na tabela do Grupo B. O Campinense permanece na 6ª colocação do Grupo A.

Na próxima rodada, o Floresta recebe o Sergipe na quinta-feira (17), às 15h, no Domingão. O Campinense visita o Altos-PI, às 21h30, no Albertão, na quarta-feira (16).

O JOGO

O verdão saiu na frente, aos quatro minutos e pênalti com Fábio Alves. A partida seguiu movimentada, logo aos 12 minutos, Jô marcou de cabeça.

Olávio diminuiu para o Campinense, de cabeça, aos 25 da primeira etapa. Rendell Andrade ampliou o marcador para o Floresta, aos 40 minutos, Olávio marcou de novo para a Raposa.

Na reta final do primeiro tempo, Flávio Torres ampliou para o Floresta em um chute rasteiro. O primeiro tempo terminou com o placar de 4 a 2 e muita movimentação em campo.

Na volta do intervalo, a partida seguiu truncada, com o Floresta segurando o placar. O meia atacante Dione demonstrou perigo para o Floresta, tanto que aos 37 chutou sem chance de defesa para o gol de Marcão.

