Floresta anuncia empréstimo de dois atletas para o Ceará; confira

O Floresta oficializou, nesta quarta-feira (6), o empréstimo de dois jogadores das categoria de base ao Ceará. Os atletas são o goleiro Ryan, de 14 anos, e o meia-atacante João Guilherme, de 15.

Ryan estava no Lobo da Vila desde janeiro de 2023, enquanto João Guilherme defende o Floresta desde novembro de 2022, ganharam destaque. Os jogadores foram para o Vovô com opção de compra.

Parceria entre os clubes

Legenda: O zagueiro Marcos Victor foi integrado ao profissional do Ceará em 2022 Foto: Israel Simonton / Ceará

A troca de jogadores entre os clubes já trouxe lucros para ambas as equipes. Em 2021, o zagueiro Marcos Victor (atualmente no Bahia) foi emprestado pelo Verdão da Vila ao Ceará para defender atuar no Sub-20 e Sub-23, incluindo também o Brasileirão de Aspirantes. Em 2022, o time alvinegro realizou a aquisição do jovem de 20 anos, em definitivo, pagando R$ 200 mil ao Floresta.

Posteriormente, o zagueiro foi comprado pelo Bahia, por 700 mil euros (R$ 3,9 milhões de reais). Desse valor, a equipe do Ceará ficou com R$ 2,3 milhões, enquanto o Floresta faturou R$1,6 milhões.