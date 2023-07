Floresta anuncia a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, ex-Ceará

De olho na reta final da primeira fase da Série C do Brasileirão, o Floresta anunciou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca. O jogador, de 30 anos, estava no Urartu, da Arménia, onde foi campeão da Liga e da Copa nacional na temporada 2022/23.

Rafael Carioca chega para sua segunda passagem no futebol cearense. Entre 2017 e 2018, o atleta defendeu o Ceará e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A de 2018 e o título estadual de 2018. No Vovô, foram 44 partidas e quatro gols marcados.

O experiente lateral possui um currículo vitorioso sendo bicampeão da Série B por Bragantino, em 2019, e Botafogo, em 2021, e campeão da Série D pelo América/RN, em 2022.

Rafael chega ao Lobo da Vila Manoel Sátiro com contrato até o fim da Série C do Brasileiro e se junta a outros nomes conhecidos do futebol cearense com Kieza e Ricardinho.

Ficha técnica:

Nome: Rafael Bruno Cajueiro da Silva

Idade: 30 anos

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes: Vila Nova/GO, Internacional/RS, Caxias/RS, Paraná/PR, Ceará, CRB/AL, Red Bull Bragantino/SP, Vitória/BA, Botafogo/RJ, América/RN e Urartu, da Armênia.