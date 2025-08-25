Diário do Nordeste
Flamengo x Vitória na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:43)
Jogada
Legenda: Flamengo x Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã, em duelo válido pela 21ª rodada do torneio nacional.
Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo x Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Flamengo x Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

Floresta perde e terminará 18ª rodada fora do G8 da Série C; veja cenário para classificação

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Ronald e Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO X VITÓRIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Data: 25/08/2025

  • Horário: 21h

