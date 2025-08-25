Flamengo x Vitória na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Flamengo x Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Flamengo x Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Ronald e Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO X VITÓRIA | FICHA TÉCNICA