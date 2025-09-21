Flamengo x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

O Flamengo enfrenta o Vasco pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília). A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Mengão tem 50 pontos e lidera a Série A. Já o Cruzmaltino, tem 23 pontos e está em 15º.

ONDE ASSISTIR

TV Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Saúl, De la Cruz (Jorginho), Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VASCO:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno e Vegetti (Andrés Gomez). Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

