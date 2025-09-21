Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Flamengo enfrenta o Vasco neste domingo pela Série A
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O Flamengo enfrenta o Vasco pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília). A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro. 

O Mengão tem 50 pontos e lidera a Série A. Já o Cruzmaltino, tem 23 pontos e está em 15º.

ONDE ASSISTIR

TV Globo e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Saúl, De la Cruz (Jorginho), Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VASCO:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno e Vegetti (Andrés Gomez). Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Arbitragem

Assuntos Relacionados

Jogada

Internacional x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação Há 54 minutos

Jogada

Sport x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Flamengo x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Max Verstappen comemora título da Fórmula 1

Jogada

Max Verstappen vence GP do Azerbaijão; brasileiro Gabriel Bortoleto é 11º

Líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta

Redação 21 de Setembro de 2025
Foto de Aylon durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão

Jogada

Ceará terá desfalques e retornos para duelo contra o São Paulo; veja

Equipes se enfrentam no Morumbis

Crisneive Silveira 21 de Setembro de 2025
Foto do Reencontro de Deyverson e Andreas Pereira

Jogada

Andreas Pereira e Deyverson: mensagem não lida e reencontro

Personagens em final da Liberta, atletas se reencontraram em Palmeiras x Fortaleza

Daniel Farias 20 de Setembro de 2025