Flamengo x Vasco: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Flamengo enfrenta o Vasco nesta domingo (20), às 16h (de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal do Campeonato Carioca.

No duelo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1x0 com gol de Gabigol, de pênalti. A outra semi tem Botafogo x Fluminense.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo na Record, Cariocão Play, YouTube, Twitch, além do serviço de streaming Eleven Sports.

Palpites

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo Souza, Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luís e Matheuzinho; Willian Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Lázaro; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho e Nenê; Gabriel Pec, Isaque e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo x Vasco

Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Data: 16h (de Brasília), domingo, 20 de março.

16h (de Brasília), domingo, 20 de março. Transmissão: Record, Premiere, Youtube e Paulistão Play.

