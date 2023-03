Flamengo x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Vasco entram em campo nesta segunda-feira (13), às 21h10 de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2023.

O Flamengo terminou a fase de pontos corridos da Taça Guanabara na terceira colocação na tabela de classificação, somando 23 pontos em 11 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, jogando como mandante.

Já o Vasco terminou a fase de pontos corridos da Taça Guanabara na vice-liderança, na segunda colocação na tabela, com 23 pontos conquistados em 11 rodadas. Na última rodada, a equipe venceu o Bangu por 2 a 0, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Band e pela BandSports.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Matheuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas; Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Vasco: Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

FLAMENGO X VASCO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13/03/2023 (segunda-feira)

Horário: 21h10 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)