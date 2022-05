Flamengo x Universidad Católica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Universidad Católica, pela 5ª rodada da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A equipe carioca busca a classificação antecipada ao mata-mata do torneio da Conmebol e um empate garante o Fla. Com 10 pontos, lidera o Grupo H. O time chileno, por sua vez, figura em 3º lugar, com 4 pontos.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no SBT e Conmebol TV

Prováveis escalações

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi. Técnico: Paulo Sousa

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Pérez; Astudillo, Astaburuaga, Nehuén Paz e Parot; Fuenzalida, Saavedra, Felipe Gutiérrez e Cuevas; Valencia e Fernando Zampedri. Técnico: Rodrigo Valenzuela

Ficha técnica | Flamengo x Universidad Católica

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Data: 17/05/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Richard Ortiz (COL)