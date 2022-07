Flamengo x Tolima pela Libertadores: confira horário, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Tolima-COL se enfrentam nesta quarta-feira (6) pelas oitavas de final da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. No duelo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, ficando com a vantagem de até empatar para conquistar a vaga nas quartas.

Ao classificado, encaram na eliminatória quem avançar de Corinthians e Boca Juniors-ARG. Os times empataram sem gols no primeiro confronto, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O time carioca conta com os retornos do zagueiro Rodrigo Caio e do volante Willian Arão, que estavam no departamento médico, além do volante João Gomes, que volta de suspensão. O goleiro Diego Alves, que teve Covid-19, é dúvida.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do serviço de streaming Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

Tolima: Cuesta, Mosquera, Quiñones, Moya e Angulo; Rovira e Ureña; Miranda, Catãno e Lucumí; Caicedo. Técnico: Hernán Torres Oliveros.

FICHA TÉCNICA | Flamengo x Tolima

Competição: oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data e hora: 05/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.

Árbitro: Mario Dias de Vivar (PAR).

Transmissão: ESPN e Star+.