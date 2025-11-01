Flamengo x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A
Flamengo x Sport se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste sábado (1º), às 21h, no Maracanã.
O Rubro-Negro é o vice-líder da Série A com 61 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 1x0 no Castelão.
Pela Libertadores, se classificou diante do Racing na Argentina e garantiu vaga na final da Libertadores.
Já o Leão da Ilha é o último colocado com 17 pontos e vem de derrota para o Mirassol na Ilha do Retiro.
ONDE ASSISTIR
Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO:
Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta; Lino, Plata e Carrascal.. Técnico: Filipe Luís.
SPORT:
Gabriel Vasconcelos; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira (Rivera) e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik Lacerda . Técnico: César Lucena.
Arbitragem
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)
VAR: Rafael Traci (SC)