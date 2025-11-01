Diário do Nordeste
Flamengo x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Flamengo recebe o Sport pela Série A
Foto: Gilvan de Souza/ e Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo x Sport se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste sábado (1º), às 21h, no Maracanã.

O Rubro-Negro é o vice-líder da Série A com 61 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 1x0 no Castelão.

Pela Libertadores, se classificou diante do Racing na Argentina e garantiu vaga na final da Libertadores.

Já o Leão da Ilha é o último colocado com 17 pontos e vem de derrota para o Mirassol na Ilha do Retiro.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: 

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta; Lino, Plata e Carrascal.. Técnico: Filipe Luís.

SPORT:

Gabriel Vasconcelos; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira (Rivera) e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik Lacerda . Técnico: César Lucena.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)

