Flamengo x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Copa do Brasil de 2022 conhece o primeira finalista nesta quarta-feira (14), no duelo entre Flamengo x São Paulo. A partir das 21h45, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, os clubes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal, com a vantagem do time carioca.

Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, no Morumbi. Deste modo, pode perder até por um gol de diferença que garante a vaga. No caso paulista, a missão é somar pelo menos dois tentos de vantagem no placar para assegurar os pênaltis. O placar mais elástico pode classifcar a equipe de Rogério Ceni de modo direto.

A outra semi será entre Corinthians x Fluminense, na quinta-feira (15), às 20h, na Neo Química Arena. O primeiro jogo, com mando tricolor, terminou empatado em 2 a 2, também no Maracanã. Assim, o duelo está em aberto.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo no canais SporTV, TV Globo e Premiere, além do serviço de streaming Amazon Prime.

Prováveis escalações

Flamengo

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

São Paulo

Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica | Flamengo x São Paulo

Competição : Copa do Brasil de 2022 - jogo de volta da semifinal.

: Copa do Brasil de 2022 - jogo de volta da semifinal. Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ. Data e Horário: 21h45 (de Brasília), quarta-feira, 14 de setembro.

21h45 (de Brasília), quarta-feira, 14 de setembro. Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

