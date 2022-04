Flamengo x São Paulo: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta domingo, 17 de abril às 16:00h (horário de Brasília), contra o Sao Paulo pelo Brasileirão. A partida será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Palpites

inter@

Escalação

FLAMENGO

Santos, Willian Arão (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro (Andreas Pereira) e Lázaro; Arrascaeta, Pedro (Marinho) e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

SÃO PAULO

​Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes. Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Flamengo x Sao Paulo

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 17 de abril

Árbitro: Anderson Daronco

Transmissão: Globo e Premiere