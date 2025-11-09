Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam em jogo do Brasileiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro e Cebolinha, jogadores do Flamengo.
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Santos entram em campo neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Enquanto os donos da casa lutam pelo título, o outro quer escapar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Luiz Araújo e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser, Neymar e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Santos
Data e hora: 9/11, às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, RJ

Assuntos Relacionados
Foto de jogadores do Flamengo, que enfrenta o Atlético-MG na Copa do Brasil 2025 nesta quinta-feira (31), no jogo de ida das oitavas de final

Jogada

Flamengo x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam em jogo do Brasileiro

Redação Há 11 minutos
atletas

Jogada

Sem torcida, Ceará e Fortaleza empatam em jogo de seis gols no Clássico-Rei do Futsal

Equipes se enfrentaram neste domingo (9)

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

GP de São Paulo de F1: acompanhe em tempo real

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia em casa mas largará na última posição após acidente

Redação 09 de Novembro de 2025
Lucas Mugni e Galeano comemoram gol pelo Ceará

Jogada

Corinthians x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Três pontos separam as equipes que estão na intermediária da tabela de classificação

Samuel Conrado 09 de Novembro de 2025
Fortaleza e Grêmio em duelo no primeiro turno do Brasileirão

Jogada

Fortaleza x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com situações diferentes na tabela, as duas equipes querem os três pontos por cobranças

Fernanda Alves 09 de Novembro de 2025

Jogada

Sport perde de virada para o Atlético-MG e pode ser rebaixado neste domingo

Time está a nove pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento

Redação 08 de Novembro de 2025