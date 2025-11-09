Flamengo x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Equipes se enfrentam em jogo do Brasileiro
Flamengo e Santos entram em campo neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Enquanto os donos da casa lutam pelo título, o outro quer escapar da zona de rebaixamento.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Luiz Araújo e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser, Neymar e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
FICHA TÉCNICA
Flamengo x Santos
Data e hora: 9/11, às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, RJ
