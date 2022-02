Flamengo x Resende: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo neste domingo (27), às 16h (horário de Brasília), contra o Resende, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Flamengo x Resende

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27/02/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Transmissão: Record TV e Caricoão Play

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira e Arracaseta; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

Resende: Jefferson; Juninho, Heitor, Joanderson e Khevin; João Felipe, Emanuel Biancucchi e Brendon; Raphael Macena, Kaique e Igor Bolt. Técnico: Sandro Sargentim.