Flamengo x RB Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo neste sábado (1°), às 19h (horário de Brasília), contra o RB Bragantino, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Carlos Eduardo (Sorriso). Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo x RB Bragantino | Ficha Técnica

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 01/10/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)