Flamengo x Portuguesa-RJ: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (26), às 21h35 (horário de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

A partida marca a estreia do Rubro-Negro carioca na temporada 2022. Na disputa do Cariocão, a equipe será comandada por Fábio Matias e terá o elenco de base na disputa.

Diante do Flamengo, a Portuguesa-RJ busca quebrar um tabu: vencer o Rubro-Negro após 37 anos. A última vitória aconteceu em 1985, quando venceu por 1 a 0, na disputa do Campeonato Carioca.

Veja local, horário e onde assistir

Flamengo x Portuguesa-RJ - 1ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

Data: 26/01/2022 (quarta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Corrêa e Carlos Henrique de Lima Filho

Transmissão: Record TV e Twitch TV (canal do Casimito)

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Thiaguinho, Lázaro e André. Técnico: Fábio Matias.

Portuguesa-RJ: Fernando Caixeta; Joazi, Leandro Amaro, Suéliton e Leonan; Sidney, Victor Paraíba, Watson e João Paulo; Maikinho e Raphael Carioca. Técnico: Marcus Paulo Grippi.

