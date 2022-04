Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Flamengo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, 20 de abril às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Onde vai passar

A partida terá transmissão do Premiere

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Flamengo e Palmeiras

Prováveis Escalações

FLAMENGO

Santos (Hugo); Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla (Rodinei), João Gomes, Thiago Maia (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Ficha Técnica de Flamengo x Palmeiras

Data e horário: 20/04/2022, às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)