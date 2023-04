Flamengo x Ñublense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Ñublense-CHI entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. As equipes fazem parte do Grupo A do torneio.

O Flamengo ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação. O time soma zero pontos em uma rodada disputada. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Aucas-EQU, jogando fora de casa.

Já o Ñublense-CHI está na quarta posição do Grupo A da Libertadores. A equipe chilena soma zero pontos em uma rodada disputada. Na última rodada, o time perdeu por 2 a 0 para o Racing-ARG, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo, pelo GE, pela GloboPlay, pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro; Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Ñublense: Hernán Muñoz; Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Salazar; Raimundo Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Giovanni Campusano; Bayron Oyarzo; Patrício Rubio, Alex Valdez. Técnico: Jaime García.

FLAMENGO X ÑUBLENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: segunda rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)