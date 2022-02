Flamengo x Nova Iguaçu: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida será neste domingo (13), às 19 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O time flamenguista vem de vitória contra o Audax. Apesar do 2 a 1, a torcida não saiu satisfeita com o futebol apresentado. Diante do vice-lanterna, será a chance de melhorar os ânimos e se preparar também para a Supercopa, contra o Alético-MG.

Em penúltimo na tabela, o Nova Iguaçu vem de empate contra o Boavista. A equipe soma cinco pontos e não tem nenhuma vitória. São dois empates e três derrotas na competição.

ONDE ASSISTIR

Cariocão Play e Fla TV+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Hugo (Diego Alves), Gustavo Henrique, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luís; Matheuzinho (Isla), Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia) e Everton Ribeiro; Gabigol, Arrascaeta e Pedro. Técnico: Paulo Sousa

Nova Iguaçu: Luis Henrique, Leonardo, Gabriel Pinheiro, Gilberto, Rafinha, Vinicius, Vandinho, Andrey, Dedé, Dieguinho e Samuel. Técnico: Carlos Victor.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Nova Iguaçu

Data e hora: 13/2, às 19 horas

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).

