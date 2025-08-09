Flamengo x Mirassol pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Flamengo e Mirassol se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (9), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Fla é o líder da Série A com 37 pontos e vem de empate com o Ceará no Castelão em 1 a 1. Já o Leão Caipira, é o 5º com 28 pontos e vem de vitória diante do Vasco por 3x2 no Maião.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Saúl e Arrascaeta; Lino, Plata e Pedro Técnico: Filipe Luís

MIRASSOL:

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Ivan Baitello (auxiliar)

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)