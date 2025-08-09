Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x Mirassol pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Flamengo entra em campo contra o Mirassol pela Série A
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Mirassol se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (9), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Fla é o líder da Série A com 37 pontos e vem de empate com o Ceará no Castelão em 1 a 1. Já o Leão Caipira, é o 5º com 28 pontos e vem de vitória diante do Vasco por 3x2 no Maião.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Saúl e Arrascaeta; Lino, Plata e Pedro    Técnico: Filipe Luís

MIRASSOL:

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Ivan Baitello (auxiliar)

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Rafael Traci (SC)

Assuntos Relacionados

Jogada

Flamengo x Mirassol pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Elenco do Ceará reunido para viagem com foco no jogo com o Palmeiras pela Série A

Jogada

Ceará embarca com 22 atletas e Pedro Henrique como dúvida contra o Palmeiras; veja lista

A delegação alvinegra embarcou na tarde deste sábado (9)

Alexandre Mota Há 1 hora

Jogada

ASA x Ferroviário pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (9) pelo jogo de volta da 2ª Fase

Vladimir Marques 09 de Agosto de 2025
Fortaleza e Botafogo no Brasileirão 2024

Jogada

Fortaleza x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão

Fernanda Alves 09 de Agosto de 2025

Jogada

Pedro Raul exalta fase do Ceará e se cobra por mais gols: 'Quero fazer gol em todas as partidas'

Atacante tem 14 gols com a camisa do Vozão

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025

Jogada

Palmeiras tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

O Verdão recebe o Vozão no domingo (10), às 16 horas no Allianz Parque

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025