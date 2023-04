Flamengo x Maringá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Maringá se enfrentam na noite desta quarta-feira, (26), em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília) e o Maringá tem a vantagam no placar, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli terá desfalques importantes. Arrascaeta, Matheuzinho e Bruno Henrique, ambos no departamento médico não devem ir para o jogo. Pelo lado do Maringá, João Denoni e Leandrinho estão fora. Os dois estão lesionados.

No primeiro o jogo o Flamengo foi derrotado por 2 a 0, os gols da partida foram marcados por Serginho e David Luiz, contra.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Amazon Prime.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Cebolinha, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Maringá: Dheimison; Caio Felipe (Lucas Lopes), Max Miller, Wesley e Raphinha; Matheus Blade, Erick Varão, Romarinho e Serginho; Iago Santana e Bruno Lopes. Técnico: Jorge Castilho

FLAMENGO X MARINGÁ | FICHA TÉCNICA

Data: 26/04/2023

Horário: 21h30

Local: Maracanã-RJ

Árbitro: Raphael Claus-SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa-SP e Daniel Luis Marques-SP