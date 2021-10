Flamengo x Juventude: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes enfrentam situações opostas na tabela de classificação. Com 42 pontos acumulados, o anfitrião Flamengo está na briga direta pela liderança da competição, diante de um Atlético-MG perigoso, que já somou 53 pontos, 11 a mais. No entanto, o clube rubro-negro usa como trunfo o fato de ter dois jogos a menos, ou seja, seis pontos para descontar.

Enquanto isso, na segunda aba da tabela, o Juventude tem 28 pontos e ocupa a 15ª colocação, distante apenas um ponto do Bahia, o primeiro time na zona do rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o clube gaúcho venceu uma partida, empatou duas e perdeu outras duas. Uma vitória contra o favorito Flamengo seria fundamental para resgatar a confiança dos jogadores e buscar uma recuperação.

Palpites para Flamengo x Juventude

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo

Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Kenedy, Michael e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.

Juventude

Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Didi, Ricardinho, Guilherme Castilho e Wagner; Ricardo Bueno e Paulinho Boia. Técnico: Marquinhos Santos.

Ficha técnica

Flamengo x Juventude - 26ª rodada da Série A

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13/10/2021 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)