Flamengo x Juventude: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (20), às 20h30 (de Brasília), contra o Juventude pela Série A do Brasileirão. A partida será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

Na tabela de classificação, o Flamengo está em 7º, com 24 pontos. O Juventude é o vice-lanterna, com 14.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Palpites

inter@

Escalações

Flamengo | Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

| Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior. Juventude | César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer, Yuri Lima, Jadson e Bruno Nazário; Paulo Henrique e Isidro Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

Ficha técnica | Flamengo x Juventude

Competição : Série A do Brasileiro - 18ª rodada

: Série A do Brasileiro - 18ª rodada Estádio: Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. Horário: 20h30 (de Brasília), quarta-feira, 20 de julho.

20h30 (de Brasília), quarta-feira, 20 de julho. Árbitro : Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Transmissão: Premiere.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil