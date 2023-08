Flamengo x Internacional: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

No Estádio do Maracanã, o Flamengo recebe a equipe do Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo acontece às 18h30 deste sábado (25). O Flamengo ocupa a 3ª posição do torneio, com 35 pontos, 13 pontos atrás do líder, Botafogo. Já o Internacional, está na 14ª colocação, com 24 pontos. Veja onde assistir o confronto, os palpites e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Premiere

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Allan, Victor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Internacional: Sergio Rochet, Fabrício Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Hernández, Renê, Charles Aránguiz, Johny, Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FLAMENGO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

Competição: Brasileirão Série A

Local: Estádio Maracanã

Data: 26/08/2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)