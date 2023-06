Flamengo x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Grêmio entram em campo neste domingo (11), às 18h30 de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo é o atual quinto colocado do Brasileirão, com 16 pontos ganhos em nove jogos, e busca a vitória para entrar no G-4 e se aproximar da liderança. O Rubro-Negro acumula uma sequência de nove jogos sem perder, envolvendo Série A, Copa do Brasil e Libertadores. A equipe de Jorge Sampaoli vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Racing, no meio de semana, e quer manter a boa fase. Já o Grêmio tem um ponto a mais que o adversário e está uma posição acima na tabela. O Tricolor Gaúcho é o quarto colocado, com 17 pontos conquistados nas mesmas nove partidas. Uma vitória diante do Flamengo pode garantir a vice-liderança para a equipe comandada por Renato Gaúcho ao fim da rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

Últimos Jogos

Data Resultados Campeonato 23/11/2021 Gremio 2 - 2 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A 19/09/2021 Flamengo 0 - 1 Gremio Campeonato Brasileiro - Série A 15/09/2021 Flamengo 2 - 0 Gremio Copa do Brasil 25/08/2021 Gremio 0 - 4 Flamengo Copa do Brasil 28/01/2021 Gremio 2 - 4 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A 19/08/2020 Flamengo 1 - 1 Gremio Campeonato Brasileiro - Série A 17/11/2019 Gremio 0 - 1 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A 23/10/2019 Flamengo 5 - 0 Gremio CONMEBOL Libertadores 02/10/2019 Gremio 1 - 1 Flamengo CONMEBOL Libertadores 10/08/2019 Flamengo 3 - 1 Gremio Campeonato Brasileiro - Série A

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Matheus França e Arrascaeta; Everton e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Flamengo x Grêmio | FICHA TÉCNICA

Competição: 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11/06/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)