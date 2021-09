Flamengo x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo entra em campo neste domingo, 19 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), contra o Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro.

É o terceiro jogo em sequência entre os dois clubes, sendo duas vitórias dos flamenguistas. O último confronto aconteceu na quarta-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Desta vez, Flamengo e Grêmio se reencontram no Brasileirão, em situações opostas na tabela.

Enquanto os gremistas seguem na zona do rebaixamento, com 19 pontos na 18ª posição, os flamenguistas estão na terceira colocação, brigando pelo título da competição.

Onde assistir Flamengo x Grêmio

O jogo será transmitido pelas emissoras: SporTV, Premiere

Palpites para o jogo

Provável escalação

Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia), Everton Ribeiro, Vitinho e Michael; Gabigol.

Grêmio

Gabriel Chapecó (Brenno); Vanderson, Ruan, Rodrigues (Kannemann) e Rafinha; Thiago Santos; Alisson, Lucas Silva, Villasanti, e Ferreira; Borja (Diego Souza).

Flamengo x Grêmio

Estádio: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro

20:30h (de Brasília), domingo, 19 de setembro

20:30h (de Brasília), domingo, 19 de setembro Árbitro: Marielson Alves Silva