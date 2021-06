Flamengo x Fortaleza tem reencontro de Rogério Ceni, Marcelo Paz e cantor Fagner

O jogo entre Fortaleza e Flamengo nesta quarta-feira (23) marcou o reencontro do cantor cearense Fagner com o técnico Rogério Ceni e a diretoria tricolor. Torcedor leonino, o artista esteve no Maracanã e fez registros, inclusive com o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda.

A relação entre Fagner e Ceni se intensificou nos últimos anos, quando o ex-goleiro dirigiu o Leão por quase três temporadas. O comandante é fã do cantor e aproveitou para conversar e registrar o momento no palco máximo do futebol brasileiro.

Em 2018, após a conquista do título da Série B do Brasileiro, a dupla festejou junto em um restaurante na Capital. Na ocasião, tiveram a chance de cantar sucessos do artista, além do hino do clube ao lado de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Veja registros do Maracanã

Legenda: O cantor Fagner bateu foto ao lado de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Foto: reprodução

Legenda: Fagner bateu foto com Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza