Escalações de Flamengo e Fortaleza com novidades; veja que jogadores vão para o jogo

Flamengo e Fortaleza estão definidos para a partida deste domingo (5), no Maracanã. E os dois times terão novidades.

No Tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem mudanças em todos os setores. Sem poder contar com Tinga (DM), Ceballos, Felipe e Lucas Lima (suspensos), ele também promove alterações no ataque, poupando Moisés e Romero (ambos no banco) e lançando Romarinho e Robson.

Já o Rubro-Negro, que não tem Arrascaeta nem Gabigol, irá a campo com três volantes: Willian Arão, João Gomes e Andreas Pereira. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

VEJA AS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes, Andreas e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Paulo Sousa

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Landazuri, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald, Zé Welison e Juninho Capixaba; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda