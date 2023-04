Flamengo x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, (1), em partida válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O duelo acontece no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília).

Para a partida, a equipe do Flamengo tem um desafio pela frente. Após deixar para trás quatro taças nesta temporada, o técnico Vitor Pereira tenta erguer a primeira em 2023 diante do Fluminense. Para isso, não terá à disposição para o jogo uma peça importante, o meia Arrascaeta, que se recupera de uma lesão muscular. Além dele, Pablo, Matheuzinho e Erick Pulgar também estão fora do confronto, ambos no departamento médico.

Pelo lado do Fluminense, o técnico Fernando Diniz deve repetir o time que jogou contra o Volta Redonda. Campeão da Taça Guanabara, o tricolor também terá desfalques para a partida, os jogadores Manoel, Jorge e Gustavo Apis estão no departamento médico; Lelê e Thiago Santos, também são ausências pois não estão inscritos pelo Flu na competição.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Band.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e David Luiz (Léo Pereira); Varela (Everton Cebolinha), Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Fernando Diniz

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

Data: 01/04/2023

Horário: 20h30

Local: Maracanã-RJ

Árbitro: Wagner Nascimento (Brasil)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.