Flamengo x Fluminense pela Final do Carioca: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Flamengo encara o Fluminense no primeiro jogo da Final do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Flamengo começa com o mando de campo por ter feito melhor campanha. A equipe tem oito vitórias, dois empates e uma derrota. O único resultado negativo foi diante do Flu.

O Tricolor ainda se recupera da eliminação da Pré-Libertadores. O Fluminense quer levar o título para melhorar o clima no clube e ficar em paz com a torcida.

ONDE ASSISTIR

Cariocão Play, Record TV, FlaTV+, Flu TV e Camisa 21 (YouTube).

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes (Andreas), Willian Arão e Bruno Henrique (Lázaro); Arrascaeta (Bruno Henrique) e Everton Ribeiro; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

Fluminense: Fábio, Calegari, Manoel, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago e Ganso; William e Cano. Técnico: Abel Braga

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Data e hora: 30/03, às 21h40 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

