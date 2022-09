Flamengo x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), contra o arquirrival Fluminense, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrasceta; Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Dorival Júnior.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo x Fluminense | Ficha Técnica

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18/09/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RK)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA-SP)