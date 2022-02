Flamengo x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo (6) a bola vai rolar para Flamengo e Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico Fla-Flu ocorre às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Flamengo deve colocar em campo força máxima para o clássico. Invicto na competição, a equipe vem de uma vitória diante do Boavista na última rodada, quando o elenco considerado titular entrou de vez na competição.

O Fluminense chega pressionado para o duelo de logo mais. Na última rodada a equipe comandada por Abel Braga perdeu para o Bangu e saiu de campo vaiada.

Palpites para o jogo

inter@

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Flamengo x Fluminense - 4ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 06/02/2022 (domingo)

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Flow Sport Club (YouTube), Casimito (Twitch), Gaules (Twitch) e RonaldoTV (Twitch)

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luis; Isla, Willian Arão, Andreas e Éverton Ribeiro; Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Fluminense: Marcos Felipe; Nino, David Braz e Felipe Melo; Samuel Xavier, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Fred. Técnico: Abel Braga.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte