Flamengo x Espérance no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Flamengo e Espérance se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (16), primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O jogo será às 22h, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Flamengo x Espérance no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Espérance: Ben Said; Bouchniba, Tougai, Jelassi e Ben Hamida; Derbali, Ogbelu e Yan Sasse; Jebali, Rodrigo Rodrigues e Belaïli.

FLAMENGO X ESPÉRANCE | FICHA TÉCNICA