Flamengo x Coritiba: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta sábado (16), às 19h (de Brasília), contra o Coritiba pela Série A do Brasileirão. A partida será no Mané Garrincha, em Brasília-DF.

Na classificação, no início da 17ª rodada, o Flamengo está na 9ª posição, com 21 pontos. O Coritiba é o 14º, com 19.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Palpites

Prováveis Escalações

Flamengo | Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba | Rafael; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Faris, Galarza e Fabrício Daniel; Léo Gamalho, Alef Manga e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

Ficha técnica | Flamengo x Coritiba

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. Horário: 16h30 (de Brasília), sábado, 16 de julho.

16h30 (de Brasília), sábado, 16 de julho. Transmissão: Premiere.

