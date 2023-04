Flamengo x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Coritiba entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo foi o vice-campeão do Campeonato Carioca de 2023, tendo perdido na final para o Fluminense. Na última edição do Brasileirão, a equipe carioca ficou na quinta colocação na tabela, garantindo vaga para a Libertadores de 2023.

Já o Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense pelo Cascavel. O time paranaense terminou na 15ª colocação na última edição do Brasileirão, escapando do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Cebolinha, Gabigol e Pedro. Técnico: Mário Jorge.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Bruno Gomes (Natanael), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Jamerson); Andrey, Liziero e Júnior Urso; William Pottker, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira.

FLAMENGO X CORITIBA | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/04/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)